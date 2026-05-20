Incidente sul lavoro a Panighina grave un operaio

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì, a Panighina, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale Bufalini di Cesena. Le modalità dell’incidente non sono state ancora rese note, ma sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La vittima si trova in condizioni gravi.

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Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Panighina. Per soccorrere il ferito si è portato sul posto l'elicottero del 118, che ha trasportato un operaio in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. L'infortunio, che ha riguardato un uomo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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