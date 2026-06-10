Come faceva lo spacciatore a nascondere il miele ad alta potenza? Dove avvenivano esattamente gli scambi sospetti vicino al cimitero? Quali tecniche hanno usato gli agenti per monitorare i veicoli? Cosa accadrà alla distribuzione di droga dopo questo sequestro??? In Breve Sequestrati 4500 euro in tagli piccoli derivanti dalle attività illecite. Ritrovato Cannabis wax con concentrazione di THC fino al 90%. Scambi avvenuti in via limitrofa al cimitero cittadino di Prato. Acquirent . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Prato, arrestato lo spacciatore: 19 kg di hashish e il miele potente

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