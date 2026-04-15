Prato blitz a Vaiano | 83 kg di hashish e un milione di euro sventati

Nella zona di Vaiano, un’operazione della Squadra Mobile ha portato al sequestro di 83 chilogrammi di hashish e di un milione di euro in contanti. L’intervento ha impedito il proseguimento di un traffico di droga all’ingrosso, ritenuto capace di generare un giro d’affari considerevole. L’attività si è conclusa con l’arresto di alcune persone coinvolte nel trasporto e nella distribuzione dello stupefacente.

Un’operazione della Squadra Mobile di Prato ha intercettato a Vaiano un carico massiccio di stupefacenti, sventando un giro di vendite all’ingrosso che avrebbe potuto generare un fatturato di circa un milione di euro. Il blitz è avvenuto in via di Rilaio, nella località La Briglia, dove tre uomini sono stati sorpresi durante lo scambio di oltre 83 chili di hashish. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha portato al fermo di un ventenne di nazionalità marocca, un trentatreenne albanese e un trentenne italiano. Il primo dei soggetti coinvolti è arrivato sul luogo dell’appuntamento utilizzando un furgone, allestito con un vano nascosto nel pianale per celare i panetti di droga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, blitz a Vaiano: 83 kg di hashish e un milione di euro sventati Notizie correlate Blitz antidroga: 4,5 kg di cocaina e un milione di euro in fumoUn colpo da quasi un milione di euro Nel cuore dell'hinterland milanese, un'operazione antidroga ha portato alla luce un traffico di cocaina su larga... Arrestata coppia: 1 kg di hashish e 33.000 euro nascostiNel cuore pulsante dei Cantieri Navali di Palermo, un’operazione dei Carabinieri ha smantellato una rete di spaccio attiva in via Di Gregorio.