Padova arrestato spacciatore con 100g di hashish | finisce al CPR

A Padova, un uomo è stato arrestato con circa 100 grammi di hashish durante un controllo e è stato trasferito nel Centro di Permanenza per i Rimpatri. La decisione di portarlo nel CPR invece di imporre l’obbligo di firma è stata presa dal questore. Nel centro storico, è stato anche catturato un latitante nascosto tra le persone in piazza. La polizia ha comunicato i dettagli dell’operazione e le motivazioni alla base delle scelte effettuate.

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? Punti chiave Perché il questore ha scelto il CPR invece dell'obbligo di firma?. Chi è il latitante catturato nel cuore di Piazza dei Signori?. Come ha fatto lo spacciatore a sfuggire ai controlli precedenti?. Dove è stato condotto il ricercato per lo spaccio internazionale?.? In Breve Algerino di 31 anni trasferito al CPR di Brindisi per 100g di hashish.. Latitante di 50 anni arrestato in Piazza dei Signori per traffico internazionale.. Condanna per il cinquantenne bolognese di 2 anni e 10 mesi a Arezzo.. Soggetto di Cartura con precedenti per furto e ricettazione a Jesolo.. Il 13 maggio pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno arrestato un cittadino algerino di 31 anni a Cartura, dopo avergli trovato addosso un etto di hashish durante un servizio di osservazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, arrestato spacciatore con 100g di hashish: finisce al CPR ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fermato in strada con 30 dosi di droga hashish, spacciatore 22enne arrestatoLa polizia ha arrestato un 22enne di origini straniere trovato in possesso 30 bustine di marijuana e hashish, nascoste sotto il sedile della sua auto. Blitz antidroga nei boschi vicino alle case: arrestato spacciatore con cocaina, eroina e hashishSi muovevano nei boschi a ridosso delle abitazioni, usando sentieri nascosti e piazzole isolate come base per lo spaccio.