Prada chiude negozi a Oslo e nel Regno Unito a causa di vendite deludenti. La maison ha deciso di sospendere le attività in alcuni punti vendita per far fronte alla crisi del settore del lusso. La decisione riguarda specificamente le aperture e le chiusure in queste aree, senza indicare altri dettagli. La società continuerà a monitorare le performance delle sue filiali, ma finora non sono stati annunciati piani di espansione o nuove aperture.

Il Diavolo di sicuro veste Prada: lo aveva fatto 20 anni fa ed è tornato recentemente a farlo. La questione, però, è capire se anche i comuni mortali acquistino i capi della famosa casa del lusso. E qui la faccenda si fa più complicata: mentre il super-ad Andrea Guerra trimestre dopo trimestre continua a ripetere il ritornello dell’«alta desiderabilità del marchio», i consumatori non sembrano così propensi a spendere. Almeno nel Nord Europa. Lo scorso autunno, con un tempismo perfetto per la volata del Natale, Prada aveva aperto il suo primo negozio monomarca in Norvegia. Il debutto a Oslo, per la prima volta nella storia dell’azienda, fu salutato con grandi fanfare, ma sei mesi dopo, da festeggiare c’è poco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Prada paga la crisi del lusso: flop a Oslo e chiusure nel Regno Unito

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