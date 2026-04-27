Starmer vicino alla crisi? Cosa sta succedendo nel Regno Unito

Nel Regno Unito, il leader del Partito Laburista si trova al centro di recenti scandali dopo la nomina di un ex ministro come rappresentante nel paese straniero. La nomina ha suscitato attenzione e critiche, mentre il primo ministro si trova sotto pressione per le decisioni politiche prese nelle ultime settimane. La situazione politica si fa più complessa, con l’opposizione che chiede chiarimenti e approfondimenti sui criteri di selezione e le responsabilità associate.

Nuovi scandali nel Regno Unito colpisco il primo ministro, Keir Starmer. Il leader laburista aveva nominato l’ex ministro Peter Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti. Ma la scelta di Mandelson, amico dell’imprenditore americano Jeffrey Edward Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni, sta travolgendo il suo governo, e potrebbero costargli l’incarico. Il sostegno a Mandelson ha provocato le dimissioni di Morgan McSweeney, capo del gabinetto di Starmer e il principale promotore della nomina dell’ambasciatore. Hanno seguito le destituzioni di Tim Allen, direttore di Comunicazione; Chris Wormald, segretario di gabinetto e, più recentemente, Oliver Olly Robbins, segretario permanente del ministero di Affari esteri.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Starmer vicino alla crisi? Cosa sta succedendo nel Regno Unito Notizie correlate I Verdi vincono un’elezione suppletiva nel Regno Unito, Starmer critica gli estremismi L’esito del voto è un importante campanello d’allarme per il governo laburista, che deve anche fronteggiare l’ascesa del partito di estrema destra... Scandalo nel Regno Unito: gli alleati di Starmer indagano su giornalisti scomodi come Matt TaibbiIn un’inchiesta che scuote i fondamenti della libertà di stampa nel Regno Unito, emerge un quadro preoccupante di sorveglianza di massa e tentativi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il caso Mandelson e la crisi interna al Labour: Starmer regge? Intervista ad Alessandra Libutti; Regno Unito: si aggrava la crisi del Premier Starmer sul caso Mandelson; Il fantasma di Mandelson insegue Starmer, Downing Street in modalità crisi infinita; Il mondo senza America. Trump si riavvicina (forse) all'Iran, non agli europei (di A. Mauro). LaPresse Associate Press/ LaPresse Only Italy and SpainKeir Starmer ha passato la nottata, per ora. Il premier del Regno Unito ha retto all’ammutinamento di una parte del partito laburista che sognava un nuovo leader al numero 10 di Downing Street, dopo ... linkiesta.it Il fantasma di Mandelson insegue Starmer, Downing Street in modalità crisi infinitaIl no dei servizi di sicurezza alla nomina dell’ex ambasciatore venne ignorato dal Foreign Office. Il premier: «Non lo sapevo». Lunedì il passaggio in parlamento, ma per l’inquilino di Downing Street ... editorialedomani.it Dal Regno Unito a Bologna per salvarsi la vita: operazione record al Sant’Orsola x.com la Repubblica. . Nel Regno unito più consulti non avevano lasciano scampo: impossibile operare un tumore che appare così grande e diffuso. Cerca una speranza di vita. Scopre così il protocollo del Sant’Orsola legato al trapianto di fegato in pazienti con met - facebook.com facebook