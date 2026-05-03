Il principe William paga 7 milioni di sterline in tasse | è nello 0,002% dei contribuenti più facoltosi del Regno Unito

Il principe William ha pagato circa 7 milioni di sterline in tasse nell'ultimo anno fiscale, posizione che lo colloca nello 0,002% dei contribuenti più ricchi del Regno Unito. Questa cifra evidenzia la sua presenza tra le persone con il reddito più elevato del paese. Mentre si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata, le sue questioni finanziarie sono state meno discusse pubblicamente.

Londra, 3 maggio 2026 – Sapevamo quasi tutto della sua vita sentimentale, ma sulle finanze personali del principe William, primogenito di re Carlo III e futuro sovrano d’Inghilterra, aleggiava ancora un alone di mistero: l’ultimo velo è stato squarciato da un’inchiesta del quotidiano britannico Times, che lo ha collocato nel ristretto 0,002% dei contribuenti più facoltosi del Regno Unito. L’inchiesta ha messo sotto la lente i dati relativi all’esercizio finanziario 2023-24, il primo sotto la gestione diretta del principe di Galles: ne è emerso che William contribuisce al fisco con una cifra stimata fino a 7 milioni di sterline annue in tasse sul reddito, pari a circa 8,1 milioni di euro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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