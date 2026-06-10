La povertà relazionale, definita come la mancanza di adulti di riferimento, legami significativi e spazi sicuri, è una delle principali cause di maltrattamenti infantili. Questa condizione aumenta il rischio di isolamento e disagio tra i bambini, favorendo situazioni di abuso. La regione con maggiore attenzione su questo tema è l'Emilia-Romagna, mentre al Sud si riscontrano criticità maggiori.

Una delle principali cause che alimenta il maltrattamento infantile oggi è la povertà relazionale, cioè la più generale mancanza di adulti di riferimento, legami significativi, comunità e spazi sicuri, che espone bambini e bambine a isolamento, disagio e, appunto, possibili abusi. Ad aumentare i rischi, ci sono l’instabilità economica, la disoccupazione e persino l’inflazione, che mettendo a rischio la salute mentale degli adulti incidono sulla sicurezza dei minorenni. È quanto emerge dalla settima edizione dell’“Indice regionale sul maltrattamento e la cura dell’infanzia in Italia” della Fondazione Cesvi (organizzazione umanitaria laica e indipendente) e presentata oggi a Roma alla presenza, tra gli altri, della presidente e del direttore generale di Cesvi, Ilaria Dallatana e Stefano Piziali e della ministra Eugenia Roccella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Povertà e assenza di reti alimentano i maltrattamenti infantili: Emilia-Romagna la Regione più attenta, criticità al Sud

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