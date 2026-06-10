Povertà e assenza di reti alimentano i maltrattamenti infantili | Emilia-Romagna la Regione più attenta criticità al Sud

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La povertà relazionale, definita come la mancanza di adulti di riferimento, legami significativi e spazi sicuri, è una delle principali cause di maltrattamenti infantili. Questa condizione aumenta il rischio di isolamento e disagio tra i bambini, favorendo situazioni di abuso. La regione con maggiore attenzione su questo tema è l'Emilia-Romagna, mentre al Sud si riscontrano criticità maggiori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una delle principali cause che alimenta il maltrattamento infantile oggi è la povertà relazionale, cioè la più generale mancanza di adulti di riferimento, legami significativi, comunità e spazi sicuri, che espone bambini e bambine a isolamento, disagio e, appunto, possibili abusi. Ad aumentare i rischi, ci sono l’instabilità economica, la disoccupazione e persino l’inflazione, che mettendo a rischio la salute mentale degli adulti incidono sulla sicurezza dei minorenni. È quanto emerge dalla settima edizione dell’“Indice regionale sul maltrattamento e la cura dell’infanzia in Italia” della Fondazione Cesvi (organizzazione umanitaria laica e indipendente) e presentata oggi a Roma alla presenza, tra gli altri, della presidente e del direttore generale di Cesvi, Ilaria Dallatana e Stefano Piziali e della ministra Eugenia Roccella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

povert224 e assenza di reti alimentano i maltrattamenti infantili emilia romagna la regione pi249 attenta criticit224 al sud
© Ilfattoquotidiano.it - Povertà e assenza di reti alimentano i maltrattamenti infantili: Emilia-Romagna la Regione più attenta, criticità al Sud
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maternità in Italia: l’Emilia Romagna è la regione più favorevoleSecondo il nuovo rapporto di Save The Children, l’Emilia Romagna si conferma come la regione più favorevole per la maternità.

L’Emilia-Romagna è la regione italiana più amica delle mammeSecondo il rapporto ‘Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026’ di Save the Children e Istat, l’Emilia-Romagna si distingue come la regione...

Temi più discussi: Stipendi sempre più bassi. Rimini è il fanalino di coda; Festival Francescano 2026: incontri, spettacoli, dialoghi, ospiti come Giovanni Allevi e Pistoletto; L’adozione alternativa come forma di protesta: nel Bolognese i docenti dicono no ai libri di testo; Lotta al caporalato, riparte 'Agribus': servizio potenziato con più navette e più tratte.

I dati della povertà: numeri in crescita, ma in Emilia-Romagna va meglio che altroveNon avere una casa è diventato il problema principale per chi è in condizione di povertà. Lo rileva l'Istat e lo rileva anche il consueto rapporto annuale della Caritas. 278 mila le persone ascoltate ... rainews.it

Emilia-Romagna, via libera dall'Assemblea legislativa al piano anti povertà da 124 milioniÈ stato approvato ieri, con il voto favorevole della maggioranza, e l’astensione di Fdi, Fi, Rete civica e Lega, il piano regionale per il contrasto alla povertà che, nel triennio 2025-2027, prevede ... corrieredibologna.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web