Secondo il nuovo rapporto di Save The Children, l’Emilia Romagna si conferma come la regione più favorevole per la maternità. Al contrario, alcune aree del Nord Italia, come il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, hanno registrato un calo in classifica rispetto agli anni precedenti. Il rapporto analizza vari indicatori legati alle condizioni di vita delle madri e dei bambini, evidenziando differenze tra le diverse regioni del paese.

? Cosa scoprirai Quali regioni hanno perso posizioni nel nuovo rapporto Save The Children?. Perché il Veneto e il Friuli sono scesi in classifica?. Come può la Valle d'Aosta aver recuperato il podio nazionale?. Dove si concentrano le criticità maggiori per il supporto alle madri?.? In Breve Piemonte sale all'8° posto mentre Veneto e Friuli scendono rispettivamente al 12° e 13°. Lazio cala al 9° posto e Molise scivola dal 15° al 17° gradino. Abruzzo guida il Sud al 14° posto superando Basilicata e Puglia in ultima posizione. Dati Save The Children e Istat evidenziano forti fluttuazioni tra Nord e Sud Italia. L’Emilia Romagna si posiziona come la regione italiana più favorevole per la maternità nel rapporto XI Le Equilibriste, superando la Provincia Autonoma di Bolzano secondo i dati di Save The Children e Istat.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maternità in Italia: l’Emilia Romagna è la regione più favorevole

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