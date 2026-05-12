L’Emilia-Romagna è la regione italiana più amica delle mamme

Secondo il rapporto ‘Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026’ di Save the Children e Istat, l’Emilia-Romagna si distingue come la regione italiana con le migliori condizioni per le mamme. Lo studio analizza vari aspetti legati alla maternità e alle politiche di sostegno alle famiglie in tutto il paese, evidenziando le differenze tra le diverse aree italiane.

. Lo dice il rapporto ‘Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026’ di Save the Children in collaborazione con l’Istat.Il riconoscimento, dicono il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora al Welfare, Isabella Conti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Maternità in Italia: l’Emilia Romagna è la regione più favorevole? Cosa scoprirai Quali regioni hanno perso posizioni nel nuovo rapporto Save The Children? Perché il Veneto e il Friuli sono scesi in classifica?...

Pd, M5s, Civici, Avs: “La Regione Emilia-Romagna aderisca all’Associazione Europea delle Vie Francigene"La Regione Emilia-Romagna aderisca all’Associazione Europea delle Vie Francigene.

Argomenti più discussi: Appuntamento con l'Emilia-Romagna al Salone del Libro di Torino; Verso il riordino territoriale dell’Emilia-Romagna; Donazione di sangue, l’Emilia Romagna conferma la propria autosufficienza, il supporto alle regioni carenti e aumenta la raccolta di plasma da aferesi; Welfare Emilia-Romagna. La commissione Sanità: 60 milioni di euro per contrasto alla povertà, famiglie, giovani e inclusione sociale.

#Welfare. L’ #EmiliaRomagna è la regione d'Italia più amica delle mamme. Primo posto nel rapporto 2026 di #SavetheChildren sulla maternità nel Paese. La #notizia regioneer.it/Welfare-save-t… x.com

L’Emilia-Romagna è la regione italiana più amica delle mammeL’Emilia-Romagna è la regione italiana più amica delle mamme. Lo dice il rapporto ‘Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026’ di Save the Children in collaborazione con l’Istat. bolognatoday.it