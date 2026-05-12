L’Emilia-Romagna è la regione italiana più amica delle mamme

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il rapporto ‘Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026’ di Save the Children e Istat, l’Emilia-Romagna si distingue come la regione italiana con le migliori condizioni per le mamme. Lo studio analizza vari aspetti legati alla maternità e alle politiche di sostegno alle famiglie in tutto il paese, evidenziando le differenze tra le diverse aree italiane.

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. Lo dice il rapporto ‘Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026’ di Save the Children in collaborazione con l’Istat.Il riconoscimento, dicono il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora al Welfare, Isabella Conti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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