Posillipo | assegnate le prime tre concessioni provvisorie per la gestione delle spiagge

Notizia in breve

A Posillipo sono state assegnate le prime tre concessioni provvisorie per la gestione delle spiagge. I gestori storici hanno ottenuto i lotti A e B, che comprendono più del 40% di spiaggia libera. Il lotto C è stato assegnato a Romeo Alberghi. Le concessioni provvisorie sono state assegnate attraverso una procedura di evidenza pubblica. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle gestioni precedenti. La decisione riguarda aree di spiaggia con caratteristiche e dimensioni diverse.