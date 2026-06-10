Posillipo | assegnate le prime tre concessioni provvisorie per la gestione delle spiagge
A Posillipo sono state assegnate le prime tre concessioni provvisorie per la gestione delle spiagge. I gestori storici hanno ottenuto i lotti A e B, che comprendono più del 40% di spiaggia libera. Il lotto C è stato assegnato a Romeo Alberghi. Le concessioni provvisorie sono state assegnate attraverso una procedura di evidenza pubblica. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle gestioni precedenti. La decisione riguarda aree di spiaggia con caratteristiche e dimensioni diverse.
Prime tre concessioni balneari provvisorie a Posillipo: confermati i gestori storici per i lotti A e B con oltre il 40% di spiaggia libera, mentre il lotto C va alla Romeo Alberghi. Il litorale partenopeo si appresta a cambiare volto in vista delle prossime stagioni balneari grazie ai primi esiti dei bandi pubblici. Per quanto riguarda l’area costiera di Posillipo, le istituzioni competenti hanno provveduto a emettere i primi tre provvedimenti di assegnazione in via temporanea dei lotti demaniali, operazione che raggiunge un ammontare economico complessivo stimato intorno ai 247mila euro. L’iter burocratico segna così un punto di svolta fondamentale per la gestione degli arenili della zona, pur muovendosi all’interno di un quadro normativo che impone ancora dei passaggi di controllo prima dell’ufficialità definitiva. 🔗 Leggi su 2anews.it
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