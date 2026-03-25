Concessioni valide fino al dicembre 2029 in gara la gestione delle spiagge attrezzate

A partire da questa estate, le autorità hanno avviato le procedure per affidare in sub-concessione quattro aree di spiagge attrezzate, situate lungo lo spiaggione di Marinella. Le concessioni attuali sono valide fino a dicembre 2029 e le gare coinvolgono gli spazi liberi attrezzati. La gestione sarà affidata attraverso procedure di gara pubblica.

Sarzana, 25 marzo 2026 – Al via le procedure per affidare in sub-concessione, da questa estate, le quattro porzioni di libere attrezzate ricavate dallo spiaggione di Marinella. La prima, lotto 1 tra i due tratti di spiaggia libera in corrispondenza della passeggiata, si estende per 1970 metri quadrati con un fronte mare di 53 metri lineari. Il secondo lotto si estende per circa 2 mila mq, con fronte mare di 33 metri. Lotto 3 tra il tratto di spiaggia libera in corrispondenza della passeggiata e la porzione di spiaggia destinata a circoli e associazioni: area di 1630 mq e fronte mare di 41 metri. La quarta area, tra la porzione di spiaggia verso il Torrente Parmignola destinata alle attività ricettiva e il tratto di spiaggia libera, è di 935 metri quadrati con un fronte mare di 39 metri lineari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concessioni valide fino al dicembre 2029, in gara la gestione delle spiagge attrezzate Articoli correlati Spiagge e concessioni. Scadenza prorogata per le libere attrezzateGestione delle spiagge libere attrezzate prorogata fino alla fine dell’anno in attesa dei bandi di gara, ma anche l’avvio delle pratiche finalizzate... Forza Italia vuole aiutare i balneari, spunta l’ennesima proroga delle concessioni sulle spiaggeTra gli emendamenti al decreto Milleproroghe, una proposta di Forza Italia chiede di rimandare le gare per le concessioni balneari. Approfondimenti e contenuti su Concessioni valide Temi più discussi: Concessioni valide fino al dicembre 2029, in gara la gestione delle spiagge attrezzate; Il Consiglio comunale di Siena approva il nuovo Regolamento del commercio sulle aree pubbliche. Ecco le novità; Concessioni demaniali, Albenga si prepara ai bandi per le gare: approvati i criteri del bando. Per quest’anno ancora valide le vecchie concessioni. Concessioni valide fino al dicembre 2029, in gara la gestione delle spiagge attrezzateServizi minimi obbligatori da garantire gratuitamente all’utenza: pulizia, sorveglianza, salvataggio, docce, spogliatoi e bagni ... lanazione.it Terme di Punta Marina. Concessione, no fino al 2062Il Consiglio di Stato avalla la sentenza di Tar e quindi la decisione di Comune e Demanio ritenendo infondato il ricorso della srl che ne ha la gestione. Da una parte la richiesta della società in ... ilrestodelcarlino.it Concessioni demaniali, Albenga si prepara ai bandi per le gare: approvati i criteri del bando. Per quest’anno ancora valide le vecchie concessioni x.com Concessioni demaniali marittime: niente proroga automatica! La Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: le concessioni demaniali marittime non si rinnovano automaticamente. Per prolungarle serve un provvedimento esplicito dell’amministrazione, - facebook.com facebook