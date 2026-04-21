Spiagge ecco i criteri previsti nel bando-tipo La durata delle concessioni da 5 a 20 anni

È stata diffusa una bozza del bando-tipo che stabilisce i criteri per le concessioni delle spiagge, con una durata variabile tra cinque e venti anni. L’attesa per il nuovo incontro tra il ministero delle Infrastrutture, le Regioni, le Province e i Comuni, previsto per il 27 aprile, continua. Nel frattempo, circolano informazioni sui punti principali che regoleranno le future gare per l’assegnazione delle attività sulle spiagge.

In attesa del nuovo incontro – previsto il 27 aprile – tra ministero delle Infrastrutture, Regioni, Province, Comuni sul tanto atteso bando-tipo che detterà la linee per le gare che assegneranno le attività di spiaggia, circola già una bozza. Ma resta da capire la questione degli indennizzi. Nel documento, viene spiegato che andrà stimato il valore dei beni sulla base del quale sarà determinato l’indennizzo al concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati negli ultimi 5 anni. La concessione potrà avere una durata da 5 a 20 anni, disciplinata secondo due distinte formule. La prima è relativa a una serie di fattori, mentre la seconda formula definisce la durata per garantire l’ammortamento degli investimenti dell’aggiudicatario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiagge, ecco i criteri previsti nel bando-tipo. La durata delle concessioni da 5 a 20 anni Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’, previsti anche gli indennizzi"Ad annunciarlo è un comunicato della Lega secondo cui “Salvini non si è mai arreso di fronte al muro alzato dalla Commissione europea” Ad annunciarlo... Demanio, pronto il ‘bando tipo’: concessioni da 5 a venti anniCesena, 21 aprile 2026 – Inizia il conto alla rovescia per le nuove concessioni sul demanio marittimo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Spiagge, ecco i criteri previsti nel bando-tipo. La durata delle concessioni da 5 a 20 anni; Terracina, ecco la delibera sulle spiagge: gestione temporanea per la stagione balneare 2026. Spiagge, caos concessioni: Subito i criteri delle gare. Cervia li ha già fissati, non possiamo attendereInsieme per essere più forti alle aste per le spiagge. A Rivazzurra sta prendendo corpo il progetto di realizzare un maxi stabilimento, unendo una decina di bagni. Un progetto partito dagli operatori ... ilrestodelcarlino.it Spiagge e concessioni balneari, i criteri delle gare: conta il progetto, aver già gestito uno stabilimento assicura pochi puntiSarzana, 20 febbraio 2026 – Decisi i parametri sulla base dei quali assegnare le spiagge. È stata pubblicata ieri, all’albo pretorio del Comune di Sarzana, la determina sottoscritta dal dirigente ... lanazione.it Spiagge paradisiache, case che rimandano a una storia millenaria e colori vivaci: è considerata la meta ideale per l’estate 2026, con cene a meno di 10 euro e birre a 2, davanti a un panorama davvero mozzafiato e ancora lontano dall’overtourism. - facebook.com facebook In Islanda le spiagge nere di Reynisfjara sono una delle meraviglie naturali più affascinanti e suggestive che l'Europa abbia da offrire. Il contrasto tra il blu dell'oceano e la sabbia vulcanica crea un'atmosfera quasi magica, unica nel suo genere #Luoghi a #Ca x.com