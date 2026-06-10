Porto di Ravenna | flash-mob contro i prezzi bassi dei cereali
Un flash mob si è svolto al porto di Ravenna per protestare contro i prezzi bassi dei cereali. La manifestazione ha coinvolto operatori e lavoratori del settore, che hanno espresso disagio per le condizioni di mercato. Sono state sollevate questioni sulle distorsioni di mercato e sulla sostenibilità delle aziende agricole e di trasporto. Durante l’evento, sono state poste domande sulle soluzioni pratiche da adottare e sull’impatto delle attuali dinamiche di prezzo sul settore.
Quali soluzioni concrete proporrà Lorenzo Catellani per superare lo stallo?. Come influiscono le distorsioni di mercato sulla sostenibilità delle aziende?. Perché la protesta si concentra proprio nel nodo logistico di Ravenna?. Quali sono le dinamiche che rendono i prezzi di vendita insufficienti?.? In Breve Flash-mob venerdì ore 10:30 in via Classicana a Ravenna. Mobilitazione simultanea prevista anche presso il Varco della Vittoria di Bari. Lorenzo Catellani interverrà alle ore 11:00 presso il gazebo Cia. Iniziativa organizzata da Cia-Agricoltori Italiani dell'Emilia-Romagna per crisi prezzi cereali. Centinaia di agricoltori in arrivo al porto di Ravenna venerdì mattina per protestare contro i prezzi dei cereali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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