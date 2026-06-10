Porto di Ravenna | flash-mob contro i prezzi bassi dei cereali

Notizia in breve

Un flash mob si è svolto al porto di Ravenna per protestare contro i prezzi bassi dei cereali. La manifestazione ha coinvolto operatori e lavoratori del settore, che hanno espresso disagio per le condizioni di mercato. Sono state sollevate questioni sulle distorsioni di mercato e sulla sostenibilità delle aziende agricole e di trasporto. Durante l’evento, sono state poste domande sulle soluzioni pratiche da adottare e sull’impatto delle attuali dinamiche di prezzo sul settore.