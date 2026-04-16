Torino flash mob dei giornalisti | penne al cielo contro la precarietà

Giovedì mattina a Torino, un gruppo di giornalisti si è riunito in un flash mob nell’incrocio tra via Garibaldi e via Milano, vicino a Palazzo Civico. Gli operatori dell’informazione hanno alzato le penne al cielo come gesto simbolico contro la condizione di precarietà che riguarda il settore giornalistico. La manifestazione si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione dei passanti e creando un momento di protesta visibile in strada.

Gli operatori dell’informazione si sono radunati giovedì 16 aprile alle ore della mattina nell’incrocio tra via Garibaldi e via Milano a Torino, a ridosso di Palazzo Civico, per manifestare contro la precarietà che affligge il comparto giornalistico. Il flash mob, caratterizzato dall’alzata simbolica di penne, taccuini, smartphone e block-notes verso il cielo, rappresenta la terza tappa di un percorso di protesta nazionale volto a ottenere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, fermo ormai da un decennio. La mobilitazione torinese ha la partecipazione congiunta dell’Associazione Stampa Subalpina, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, di Usigrai e del collettivo Clip.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, flash mob dei giornalisti: penne al cielo contro la precarietà Notizie correlate Sanremo 2026, flash mob dei giornalisti davanti all'Ariston: "10 anni senza contratto, è ora cambiare"Home > Editoria > Sanremo 2026, flash mob dei giornalisti davanti all'Ariston: "10 anni senza contratto, è ora cambiare" La Fnsi rilancia la... Némésis in Italia: flash mob a Milano e Torino contro gli stupratoriIl collettivo francese Némésis ha stabilito una presenza operativa sul territorio italiano, importando la sua ideologia del femminismo identitario. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Poligrafici in flash mob davanti alla Rai: Sul Fondo Casella silenzio inaccettabile; Moria di pesci e sversamenti nella Valle del Sacco, flash mob di Legambiente e altre associazioni: Bonifica in forte ritardo. Esami fermi al 9% dell'area; Basta morti in mare: flash mob di studenti (anche di Lampedusa) davanti al Parlamento Europeo; Settimana della Carta: flash mob creativo in piazza della Libertà per la PaperWeek. Nuova giornata di sciopero per i giornalisti anche a Torino, il flash mob in via Garibaldi: La dignità del nostro lavoro incide sulla qualità dell'informazioneBlock-notes, smartphone e penne al cielo in centro a Torino per chiedere il rinnovo del contratto scaduto da dieci anni ... torinotoday.it Msc Technology Italia, flash mob dei lavoratori a TorinoI lavoratori della Msc Technology Italia hanno tenuto un flash mob di fronte alla sede dell'azienda, al primo piano del Lingotto di Torino. All'iniziativa, organizzata durante la pausa pranzo dai ... ansa.it Dalla periferia di Torino agli Oscar dello Sport: Il sogno mondiale di "Noi Ripartiamo" - facebook.com facebook Escl. - #Torino molto soddisfatto della crescita del portiere Leonardo #Santer (già 8 cleen sheet in questa stagione con la Primavera). Ecco perché i dirigenti granata sono sempre più orientati a riscattare il classe 2007 dal #Trento. Contatti in corso. #calciom x.com