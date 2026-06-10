Porti Roma e Lazio trimestre record per passeggeri e automotive?

I porti di Roma e del Lazio hanno registrato un trimestre record sia nel traffico passeggeri che nel settore automotive. I dati ufficiali mostrano un incremento rispetto ai periodi precedenti, confermando la loro posizione come punti di riferimento nel trasporto marittimo nazionale e internazionale. La crescita riguarda sia le rotte di linea che i trasferimenti di veicoli, evidenziando un aumento delle movimentazioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

(Adnkronos) – I Porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi protagonisti nel panorama nazionale e internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Nei primi tre mesi. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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