A Miami, le principali compagnie di crociere si sono unite a un progetto formativo promosso dall'hub di Roma e del Lazio. L'iniziativa coinvolge le aziende di settore e mira a sviluppare competenze e conoscenze nel settore dei porti e delle crociere. La collaborazione tra le autorità portuali e le imprese si svolge in un contesto internazionale, con l’obiettivo di favorire lo scambio di best practice e approfondire le tematiche legate alla gestione degli scali marittimi.

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - L'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il progetto per la creazione di un hub della formazione dedicato alla blue economy, con l'obiettivo di formare le figure professionali richieste dalle compagnie di navigazione e dall'intera filiera marittimo-logistica. La proposta, illustrata dal presidente Raffaele Latrofa e dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini, ha riscosso un ampio consenso tra i principali operatori internazionali del settore. La manifestazione di interesse promossa dall'Adsp è stata accolta con grande attenzione e nel corso del Seatrade ha già raccolto importanti adesioni che si sono aggiunte a quelle già acquisite nei mesi scorsi: tra queste Msc Crociere, Costa Crociere, Global Ports Holding, Gnv.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Porti, a Miami i big delle crociere aderiscono all'hub formativo di Roma e Lazio

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