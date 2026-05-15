Aeroporto nuovo record storico di passeggeri nel primo trimestre dell' anno
Nel primo trimestre del 2026, sia l'aeroporto di Firenze che quello di Pisa hanno registrato il massimo storico di traffico passeggeri. Entrambi gli scali sono gestiti dalla stessa società, Toscana Aeroporti, che ha comunicato i dati ufficiali relativi alla crescita del numero di viaggiatori. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e indica un aumento dell’attività nei due aeroporti toscani. I dati sono stati pubblicati dalla società di gestione e confermano la tendenza positiva del settore aeroportuale nella regione.
Nel primo trimestre del 2026 traffico passeggeri ai massimi storici sia per l'aeroporto di Firenze che per quello di Pisa, entrambi gestiti da Toscana Aeroporti, la società presieduta da Marco Carrai. Il sistema aeroportuale toscano dei due aeroporti complessivamente nei soli primi tre mesi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Aeroporto, nuovo record storico di passeggeri nel primo trimestre dell'annoNel primo trimestre del 2026 traffico passeggeri ai massimi storici sia per l'aeroporto di Firenze che per quello di Pisa, entrambi gestiti da Toscana Aeroporti, la società presieduta da Marco Carrai. firenzetoday.it
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