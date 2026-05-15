Aeroporto nuovo record storico di passeggeri nel primo trimestre dell' anno

Nel primo trimestre del 2026, sia l'aeroporto di Firenze che quello di Pisa hanno registrato il massimo storico di traffico passeggeri. Entrambi gli scali sono gestiti dalla stessa società, Toscana Aeroporti, che ha comunicato i dati ufficiali relativi alla crescita del numero di viaggiatori. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e indica un aumento dell’attività nei due aeroporti toscani. I dati sono stati pubblicati dalla società di gestione e confermano la tendenza positiva del settore aeroportuale nella regione.

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