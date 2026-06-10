In Via Badessa si è verificata una fuoriuscita di liquami. La condotta rotta ha causato la fuoriuscita di liquami nella strada. Spadafora è intervenuta sul posto. La popolazione di Via Badessa rischia di essere esposta a problemi sanitari. Le autorità competenti devono intervenire per riparare la condotta danneggiata. La fuoriuscita di liquami è stata segnalata e gestita dalle squadre di emergenza.

? Punti chiave? In Breve Emergenza igienica a Portapiana: fuoriuscita di liquami in Via Badessa. Francesco Spadafora ha presentato una richiesta formale di intervento immediato dopo aver riscontrato una grave criticità ambientale in Via Badessa, nel quartiere di Portapiana. La problematica riguarda una consistente dispersione di reflui fognari che sta interessando la condotta principale della rete locale. Il fenomeno, che sta causando forti esalazioni maleodoranti, minaccia la salute dei residenti e l’integrità del terreno circostante. Il problema si è originato probabilmente a causa di una rottura strutturale o di un avanzato stato di deterioramento delle tubazioni. Secondo quanto segnalato, i liquami si stanno riversando direttamente nel suolo lungo il percorso della condotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Portapiana: fuoriuscita di liquami in Via Badessa, Spadafora interviene

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