Guasto all’Acquedotto del Merone stop all’erogazione dell’acqua a Portapiana e nelle zone limitrofe

Notizia in breve

L’erogazione dell’acqua è stata interrotta a Portapiana e nelle zone limitrofe a causa di una rottura improvvisa della condotta adduttrice dell’Acquedotto del Merone. Il guasto ha causato lo stop della fornitura idrica alle utenze servite dall’acquedotto. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche di ripristino o sulle cause della rottura. La situazione interessa le zone limitrofe all’area dell’intervento.