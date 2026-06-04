Guasto all’Acquedotto del Merone stop all’erogazione dell’acqua a Portapiana e nelle zone limitrofe
L’erogazione dell’acqua è stata interrotta a Portapiana e nelle zone limitrofe a causa di una rottura improvvisa della condotta adduttrice dell’Acquedotto del Merone. Il guasto ha causato lo stop della fornitura idrica alle utenze servite dall’acquedotto. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche di ripristino o sulle cause della rottura. La situazione interessa le zone limitrofe all’area dell’intervento.
Interruzione dell’erogazione idrica per le utenze servite dall’Acquedotto del Merone a causa di una improvvisa rottura della condotta adduttrice. A comunicarlo è il settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti del Comune di Cosenza. I lavori di riparazione L’interruzione del servizio determinerà disagi a partire dalle ore 8 di domani, venerdì 5 giugno, per consentire l’esecuzione dei lavori necessari alla riparazione della condotta danneggiata. Le utenze maggiormente interessate saranno quelle di Portapiana e delle zone limitrofe, oltre a quelle direttamente alimentate dalla condotta adduttrice interessata dalla rottura. Possibili cali di portata nel centro città Secondo quanto reso noto dal Comune, nel centro cittadino potrebbero inoltre verificarsi riduzioni di portata durante le operazioni di intervento sulla rete. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie e thread social correlati
Lavori all'acquedotto Fiumefreddo, ecco le zone che subiranno disagi e quando ritornerà l'acqua nelle caseDomani, 12 aprile, si terranno lavori di riparazione alla centrale di captazione e adduzione dell'acquedotto Fiumefreddo.
Guasto all’Acquedotto del Merone, stop all’erogazione dell’acqua a Portapiana e nelle zone limitrofeLa sospensione del servizio scatterà dalle 8 di domani per consentire la riparazione di una rottura improvvisa della condotta adduttrice ... msn.com
Cosenza, rottura sulla condotta del Merone: stop all’acqua a Muoio PiccoloInterruzione della fornitura idropotabile da questa sera fino a venerdì 22 maggio per consentire i lavori di riparazione ... cosenzachannel.it