Oltre confine | possibilità e paesaggi interiori di Antonello Spadafora

Dal 8 al 21 maggio 2026, il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti di Roma presenta una mostra antologica dedicata al lavoro di Antonello Spadafora, intitolata “Oltre Confine, Possibilità e Paesaggi Interiori”. La rassegna, curata da Alberto Moioli e Luigi Salvatori, si avvale della collaborazione con l’Archivio Paolo Salvati e viene promossa dall’ICAS Intergruppo. L’esposizione raccoglie diverse opere dell’artista, offrendo una panoramica sulla sua produzione più recente.

Il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, ospita dall’8 al 21 maggio 2026, la mostra antologica di Antonello Spadafora “OLTRE CONFINE, Possibilità e Paesaggi Interiori”, a cura di Alberto Moioli e Luigi Salvatori, in collaborazione con l’Archivio Paolo Salvati, promossa da ICAS Intergruppo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Mostra di acquerelli "Paesaggi interiori"Giovedì 26 marzo alle ore 17 in Sala civica a Mandello si terrà l’inaugurazione della mostra “Paesaggi Interiori”. Perugia. Antropologia della narrazione orale: in uscita il nuovo saggio di Antonello Lamanna tra musica, memoria e paesaggi sonoriSarà pubblicato il 4 maggio 2026 per le Edizioni Milella il nuovo volume di Antonello Lamanna, Antropologia della narrazione orale. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Roma: Antonello Spadafora. Oltre confine | Possibilità e Paesaggi Interiori; Milano-Caserta, sequestro da 55 milioni con Eurojust; Roma: Ugo La Pietra. Territori e Itinerari - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Roma: Hito Steyerl. Mechanical Kurds - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio. Roma, Antonello Spadafora in mostra: OLTRE CONFINE, possibilità e paesaggi interiori al Museo Crocettil Museo e Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, ospita dall’8 al 21 maggio 2026, la mostra antologica di Antonello Spadafora OLTRE CONFINE, Possibilità e Paesaggi Interiori ... ilmetropolitano.it Floridia, Antonello Sala presenta la squadra: riflettori su Salvatore Spadafora A Floridia entra nel vivo la campagna elettorale. Il candidato sindaco Antonello Sala ha presentato ufficialmente la sua squadra: assessori, liste e candidati che lo accompagneranno - facebook.com facebook