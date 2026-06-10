Un deputato ha definito il comportamento di un ministro “infantile” e ha chiesto l'intervento urgente della premier in aula. La richiesta nasce dopo una polemica riguardante il progetto del ponte sullo Stretto, con l’accusa rivolta a Salvini di aver agito in modo inappropriato. La discussione si è incentrata sulla gestione del progetto e sulle dichiarazioni del ministro. Nessun altro dettaglio su eventuali risposte o sviluppi successivi è stato fornito.

Cosa ha scatenato l'accusa di comportamento infantile contro Salvini? Perché Santillo ha invocato l'intervento immediato di Giorgia Meloni? Come influirà questa disputa sulla gestione del Ponte sullo Stretto? Quali conseguenze avrà il silenzio della Premier sui conflitti interni??? In Breve Santillo usa metafore infantili per descrivere l'operato di Salvini in aula alla Camera Richiesta di intervento immediato della premier Meloni per risolvere lo stallo politico . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte sullo Stretto: Santillo attacca Salvini e chiede Meloni in aula

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Ponte sullo Stretto, Salvini Antidoto alla mafia e simbolo di capacità

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