Ponte sullo Stretto via ai lavori a un passo per Salvini | definito costo e iter

Il decreto Commissari è arrivato in Aula con testo blindato e la richiesta della fiducia. Le “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni” sono state votate con 186 voti favorevoli, 105 voti contrari e 3 astenuti. Il testo interviene sul finanziamento di opere pubblich e ritenute “prioritarie” e amplia il ricorso a commissari straordinari. Al centro del decreto c’è il Ponte sullo Stretto, il quale sarà sotto la supervisione del Mit anziché di un supercommissario. È stato inoltre aggiornato il costo complessivo, che ora è di 13,5 miliardi di euro. Infine il decreto disciplina l’iter che il ministero dovrà seguire per arrivare alla conclusione della fase preliminare.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Ponte sullo Stretto, Salvini: “La più grande operazione contro la mafia”

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