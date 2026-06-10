Ponte sullo Stretto nelle carte il tentativo di coinvolgere altri due giudici contabili | Vieni a cena ci saranno gli Ad di Ferrovie e Autostrade

Nelle carte emerge un tentativo di coinvolgere altri due giudici contabili con inviti a cena, durante i quali erano presenti amministratori delegati di Ferrovie e Autostrade. L'obiettivo sarebbe stato ottenere supporto nel procedimento giudiziario relativo al progetto del Ponte sullo Stretto. Non ci sono dettagli su eventuali accordi o risposte, ma le conversazioni indicano un tentativo di influenzare le decisioni giudiziarie attraverso incontri informali.

Incarichi in cambio del sostegno davanti alla magistratura contabile al progetto per il Ponte di Messina. Con l’idea, si legge nel decreto di perquisizione della procura di Roma, che ad aiutare la società Stretto di Messina Spa, potessero essere anche altri magistrati dela Corte dei conti. Stando alla ricostruzione dei pm della procura di Roma che ieri hanno dato mandato di perquisire il presidente aggiunto della Corte dei Conti in pensione, Tommaso Miele, l’ex membro del Cda della società, Francesco Saccomanno e l’imprenditore calabrese Vincenzo Virgilio, contenuta nel decreto di perquisizione che Open ha potuto leggere, i contatti non si sarebbero limitati ai tre indagati. La rete dello Stretto. 🔗 Leggi su Open.online

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