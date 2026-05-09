Ponte sullo Stretto Landini | Non è una priorità abbiamo bisogno di costruire ferrovie e strade

Il leader di un sindacato ha affermato che il Ponte sullo Stretto non rappresenta una priorità, sottolineando invece la necessità di investimenti in ferrovie e strade. Ha aggiunto che si stanno facendo spese inutili e ha chiesto al governo di ascoltare le richieste delle persone. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali reazioni politiche o ufficiali.

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