Ponte sullo Stretto Landini | Non è una priorità abbiamo bisogno di costruire ferrovie e strade
Il leader di un sindacato ha affermato che il Ponte sullo Stretto non rappresenta una priorità, sottolineando invece la necessità di investimenti in ferrovie e strade. Ha aggiunto che si stanno facendo spese inutili e ha chiesto al governo di ascoltare le richieste delle persone. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali reazioni politiche o ufficiali.
"Credo proprio che si stiano cacciando via dei soldi e penso da questo punto di vista sarebbe utile che il governo cominciasse ad avere l'umiltà di ascoltare quello che dicono le persone". Così il leader della Cgil Maurizio Landini sul decreto Ponte parlando con i giornalisti a Lamezia Terme.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Ponte sullo Stretto di Messina, Alba Parietti consiglia Matteo Salvini: "Direttamente quello sullo Stretto di Hormuz""Mi permetto una battuta visto che la politica sta diventando una farsa nel momento del dramma più assoluto", ha scritto la torinese "A questo punto...
Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarò a Messina sabato 28 per la prima manifestazione 'sì-ponte'”“Sarò a Messina sabato 28, hanno realizzato finalmente la prima manifestazione sì-ponte e quindi sarò onorato di esserci”.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Landini, col ponte sullo Stretto governo caccia via soldi inutili; Landini a Lamezia: Il Ponte sullo Stretto inutile, qui serve lavoro sicuro; Landini: Il Ponte è l’opera più inutile mai concepita. La Cgil lancia la mobilitazione in Calabria; Ponte sullo Stretto, Landini attacca: Il Governo caccia via soldi inutili, servono ferrovie.
Landini: «Il Ponte è l’opera più inutile mai concepita. Mezzogiorno dimenticato dal governo»Il leader della Cgil a Lamezia: il problema è impedire che i giovani del Sud continuino ad andare via dal nostro Paese ... corrieredellacalabria.it
Landini a Lamezia: Il Ponte sullo Stretto inutile, qui serve lavoro sicuroIl segretario generale CGIL a Lamezia presenta due proposte di legge su subappalto e salute dei lavoratori e critica l'opera pubblica ... rainews.it
In 400 mila in città. Domenica la parata, il ricordo del Ponte Morandi facebook
#LazioInter, la mossa dei tifosi: tutti insieme a Ponte Milvio per celebrare il gemellaggio x.com
A Lagoa e a ponte: grito pandêmico reddit