Ponte sullo Stretto l’Anac | Bisogna rifare la gara

L’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac) ha dichiarato che, per il progetto del Ponte sullo Stretto, il nuovo decreto del governo non è sufficiente e che è necessario ripetere la gara d’appalto. L’ente ha inoltre sottolineato l’importanza di seguire le norme europee durante il procedimento, evidenziando che il rispetto delle procedure è fondamentale per l’avvio dei lavori.

Per il Ponte sullo Stretto l’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac) avverte che il nuovo decreto del governo non basta, e che bisogna rifare la gara, e soprattutto rispettare le norme europee. Del resto anche le motivazioni della decisione della Corte dei Conti, con cui si bocciava il precedente decreto per la realizzazione del Ponte, parlavano di incompatibilità con le regole europee. Rispettare le norme europee. “Il legislatore italiano non può risolvere ciò che è incompatibile con la normativa europea – osserva il presidente dell’Autorità anti-corruzione, Giuseppe Busìa – il nuovo decreto del governo non risolve la questione della necessità di una nuova gara per il Ponte sullo Stretto, permanendo il rischio marcato che la spesa prevista superi il 50% di quella prevista originariamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ponte sullo Stretto, l’Anac: “Bisogna rifare la gara” Articoli correlati Il Ponte sullo Stretto tra questione ambientale, mancata gara e costi aumentati: l’anticipazione dell’inchiesta di PresaDirettaIl Ponte sullo Stretto, tra questione ambientale, mancata gara, aumento dei costi, è al centro di “PresaDiretta Open“, in onda domenica 1° marzo,... Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarò a Messina sabato 28 per la prima manifestazione 'sì-ponte'”“Sarò a Messina sabato 28, hanno realizzato finalmente la prima manifestazione sì-ponte e quindi sarò onorato di esserci”. Tutto quello che riguarda Ponte sullo Stretto l'Anac Bisogna... Temi più discussi: Ponte sullo Stretto: PresaDiretta svela criticità e paradossi dell'opera da 13 miliardi; Ponte Stretto, Tar Lazio: inammissibili ricorsi Comuni e ambientalisti; Ponte sullo Stretto, il progetto slitta almeno al 2034; Scontro sul Ponte sullo Stretto, a Messina manifestazioni opposte il 28 marzo. Mancata gara, aumento dei costi e questione ambientale: il Ponte sullo Stretto al centro di Presa Diretta Open. L’anticipazioneEspropri, costi, benefici: il ponte di Messina a PresaDiretta su Rai 3. A seguire, un viaggio nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale ... ilfattoquotidiano.it L’Anticorruzione: «Sul Ponte serve una nuova gara»ROMA Il tema principale della nuova gara non è risolto dal decreto. Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, in audizione alla commissione Ambiente del Senato sul ddl Commissari straordi ... corrieredellacalabria.it Un attacco aereo israeliano ha distrutto il ponte Qasmiya, snodo strategico tra sud e nord del Libano, sul fiume Litani. Secondo il governo israeliano, l’obiettivo è bloccare il passaggio di combattenti e armi di Hezbollah. Il presidente libanese Joseph Aoun h - facebook.com facebook Una nuova gara pubblica per il Ponte sullo Stretto. La richiesta dell'Anticorruzione x.com