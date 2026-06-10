La procura di Roma ha aperto un’indagine per corruzione legata all’approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L’indagine coinvolge alcune persone sospettate di aver favorito l’iter autorizzativo. Il progetto, che era stato riavviato e poi bocciato, è al centro di questa inchiesta. Nessuna persona è ancora iscritta nel registro degli indagati.

La procura di Roma ha aperto un’indagine per corruzione che riguarda alcune persone coinvolte nel processo di approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di un giudice contabile, un avvocato e un imprenditore. L’ipotesi è che questi ultimi abbiano corrotto il magistrato, promettendo cariche pubbliche in cambio di informazioni sull’orientamento della Corte dei Conti riguardo alcune importanti decisioni. Le stesse decisioni che hanno portato, prima di Natale, al blocco del progetto del Ponte sullo Stretto. I problemi individuati dalla Corte dei Conti sono diversi, ma quello principale riguarda la nascita stessa del nuovo progetto, che è partito da quello ideato dal Governo Berlusconi nel 2003. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto, dal progetto riavviato alla bocciatura: le tappe dell’opera

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