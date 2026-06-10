Sono state rese note intercettazioni che coinvolgono alcuni indagati nel caso del Ponte sullo Stretto. In una conversazione, uno di loro riferisce che l’ultimo incontro con un altro soggetto si è concluso con la frase: “è fatta, noi siamo concentrati solo per dare...”. Le registrazioni sono state acquisite nel corso delle indagini e sono state rese pubbliche.

"L'ultima volta che mi sono visto con lui mi ha detto 'è fatta, noi siamo concentrati solo per dare.' e invece hanno bocciato". E' il 30 ottobre scorso e a parlare sono l'avvocato Giacomo Saccomanno - ex consigliere d'amministrazione della società Stretto di Messina e presidente dell’Accademia Calabria - e l'imprenditore Vincenzo Virgiglio. Commentano la bocciatura, del giorno prima, della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L'uomo che gli avrebbe detto 'è fatta', per i pm di Roma, è Tommaso Miele, all'epoca presidente aggiunto della Corte dei Conti. Adesso i tre - Miele, Virgiglio e Saccomanno - sono indagati in un'inchiesta che ipotizza la corruzione e la rivelazione di segreto d'ufficio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ponte sullo Stretto, le intercettazioni che incastrerebbero gli indagati

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