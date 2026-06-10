Le intercettazioni rivelano che un indagato avrebbe detto a un altro che i lavori erano ormai conclusi e che l’obiettivo era portare avanti il progetto. La conversazione si concentra su un accordo già raggiunto e sulla volontà di rispettare le fasi finali del procedimento. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sul luogo dell’incontro, né su altre persone coinvolte. Le registrazioni fanno parte di un’indagine in corso sul progetto del ponte sullo Stretto.

"L'ultima volta che mi sono visto con lui mi ha detto 'è fatta, noi siamo concentrati solo per dare.' e invece hanno bocciato". E' il 30 ottobre scorso e a parlare sono l'avvocato Giacomo Saccomanno - ex consigliere d'amministrazione della società Stretto di Messina e presidente dell’Accademia Calabria - e l'imprenditore Vincenzo Virgiglio. Commentano la bocciatura, del giorno prima, della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L'uomo che gli avrebbe detto 'è fatta', per i pm di Roma, è Tommaso Miele, all'epoca presidente aggiunto della Corte dei Conti. Adesso i tre - Miele, Virgiglio e Saccomanno - sono indagati in un'inchiesta che ipotizza la corruzione e la rivelazione di segreto d'ufficio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ponte sullo Stretto, le intercettazioni che incastrrerebbero gli indagati

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