Un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è tra gli indagati in un'inchiesta sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Le accuse includono corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e tentativi di influenzare il giudizio della Corte sui documenti relativi al progetto. L'indagine riguarda anche altri reati legati alla gestione e alla trasparenza delle procedure.

ROMA – Le accuse vanno dalla corruzione alla rivelazione di segreto d’ufficio, fino ai tentativi di condizionare il giudizio della Corte dei Conti sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Ecco le ipotesi di reato contestate dalla Procura di Roma a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della magistratura contabile, all’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e all’imprenditore Vincenzo Virgiglio nell’ambito di una nuova inchiesta sull’infrastruttura. L’indagine, coordinata dai magistrati romani e delegata ai carabinieri del Ros, ha portato a perquisizioni tra Roma, Reggio Calabria e Frosinone. Gli investigatori hanno sequestrato documenti e dispositivi elettronici che saranno ora analizzati per verificare la fondatezza delle accuse. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte sullo Stretto: inchiesta per corruzione e altri reati. Tra gli indagati ex presidente aggiunto della Corte dei Conti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto. Indagato anche un ex presidente aggiunto della Corte dei ContiLa Procura di Roma ha aperto un’indagine per corruzione e rivelazione di segreti di ufficio legata al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

L'inchiesta sul Ponte, tra gli indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti: ecco chi èTommaso Miele, magistrato contabile in pensione dal febbraio 2026 e ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, è stato iscritto nel registro degli...

Temi più discussi: Ponte sullo Stretto di Messina, procura di Roma indaga per corruzione; Il Ponte sullo Stretto e l'ombra della corruzione. Ecco da dove è partita l'inchiesta; Inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto. Indagato anche ex presidente aggiunto della Corte dei Conti; Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione. 'Volevano condizionare i giudici'.

Inchiesta ponte sullo Stretto, pm: Gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione. 'Volevano condizionare i giudici' reddit

Inchiesta Ponte sullo Stretto, gli indagati avrebbero tentato di corrompere anche altri due giudiciLo stesso modus operandi che l'imprenditore Vincenzo Virgiglio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno avrebbero utilizzato anche, secondo l'accusa, con l'ex presidente aggiunto della Corte dei Cont ... rainews.it

Inchiesta sul Ponte, gli indagati tentarono di corrompere altri due giudiciL'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgiglio, tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. (ANSA) ... ansa.it