Sì alla fiducia sul decreto Commissari | le novità dal Ponte sullo Stretto a Rfi

La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto commissari, già approvato dal Senato il 29 aprile. Il provvedimento riguarda alcune novità legate al Ponte sullo Stretto e a RFI. Il Governo ha presentato il decreto, che ora passa alla fase successiva del procedimento legislativo. La discussione si è svolta con l’appoggio della maggioranza, senza che siano state sollevate questioni di rilievo.

Alla Camera il Governo ha posto la fiducia al decreto commissari, già approvato al Senato il 29 aprile. Il testo (11 articoli lievitati a 15 dopo il passaggio a Montecitorio) va convertito entro l’11 maggio. Ponte sullo Stretto, Mose di Venezia e Rfi: sono molte le novità. Quello che invece il decreto non contiene è un intervento sulle concessioni balneari. Al Senato la Lega aveva tentato un blitz per prorogarle, quanto meno nelle aree colpite da ondate emergenziali di maltempo (come Sicilia, Sardegna e Calabria) e in quelle - non meglio specificate - danneggiate dall’erosione delle coste. L’emendamento al decreto che portava le firme di un...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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