Ponte sullo Stretto Salvini | Arrivate 45mila domande per lavorare al progetto
Nel corso di un intervento pubblico, un rappresentante politico ha annunciato che sono state presentate circa 45.000 domande di candidatura per il progetto del Ponte sullo Stretto. Ha inoltre affermato che l’opera rappresenterà un elemento di spicco per l’ingegneria italiana a livello internazionale. Attualmente, il collegamento tra le due città coinvolge il trasporto via traghetto, poiché il tragitto in treno richiede lo smontaggio e il rimontaggio del treno stesso, procedimento che dura circa due ore.
''Il Ponte di Messina sarà una eccezionale promozione per l'ingegneria italiana nel mondo. Oggi per passare da Reggio Calabria a Messina in treno bisogna smontarlo e metterlo sul traghetto e poi rimontarlo prdendo due ore. D'estate si aspetta per tragherettare un'auto o un camion per tre o. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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