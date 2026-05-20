Ponte sullo Stretto Salvini | Arrivate 45mila domande per lavorare al progetto

Nel corso di un intervento pubblico, un rappresentante politico ha annunciato che sono state presentate circa 45.000 domande di candidatura per il progetto del Ponte sullo Stretto. Ha inoltre affermato che l’opera rappresenterà un elemento di spicco per l’ingegneria italiana a livello internazionale. Attualmente, il collegamento tra le due città coinvolge il trasporto via traghetto, poiché il tragitto in treno richiede lo smontaggio e il rimontaggio del treno stesso, procedimento che dura circa due ore.

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