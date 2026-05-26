L’amministrazione comunale ha deciso di estendere le restrizioni sugli affitti brevi anche in zone al di fuori dell’area Unesco, tra cui Rifredi, Campo di Marte e San Jacopino. La misura mira a bloccare nuove aperture di case destinate a turisti. I proprietari degli immobili criticano la decisione, definendola un “furore ideologico”. La comunicazione è stata annunciata dalla sindaca durante la giornata del 26 maggio 2026.

FIRENZE – L’annuncio della sindaca, Sara Funaro, arriva intorno all’ora di pranzo, oggi 26 maggio 2026: “Abbiamo deciso di estendere le zone di Firenze”, anche fuori dall’area Unesco, “dove inserirenuovi blocchi a nuove aperture di affitti turistici brevi. Oggi è stata approvata la delibera in giunta e abbiamo chiesto al Consiglio comunale la procedura d’urgenza per avere tempi limitati”. La decisione è arrivata anche sulla base dei risultati della ricerca dell’Università La Sapienza di Roma.Lo studio è stato presentato insieme al professore Filippo Celata e all’assessore al turismo Jacopo Vicini. “Uno studio che non è statico ma dinamico”, ha precisato la sindaca, alludendo al fatto che ci possono essere modifiche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Affitti brevi a Firenze: stop anche fuori area Unesco. Rifredi, Campo di Marte, San Jacopino. I proprietari: “Furore ideologico”

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