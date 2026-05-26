Affitti brevi a Firenze | stop anche fuori area Unesco Rifredi Campo di Marte San Jacopino I proprietari | Furore ideologico

Da firenzepost.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’amministrazione comunale ha deciso di estendere le restrizioni sugli affitti brevi anche in zone al di fuori dell’area Unesco, tra cui Rifredi, Campo di Marte e San Jacopino. La misura mira a bloccare nuove aperture di case destinate a turisti. I proprietari degli immobili criticano la decisione, definendola un “furore ideologico”. La comunicazione è stata annunciata dalla sindaca durante la giornata del 26 maggio 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

FIRENZE – L’annuncio della sindaca, Sara Funaro, arriva intorno all’ora di pranzo, oggi 26 maggio 2026: “Abbiamo deciso di estendere le zone di Firenze”, anche fuori dall’area Unesco, “dove inserirenuovi blocchi a nuove aperture di affitti turistici brevi. Oggi è stata approvata la delibera in giunta e abbiamo chiesto al Consiglio comunale la procedura d’urgenza per avere tempi limitati”. La decisione è arrivata anche sulla base dei risultati della ricerca dell’Università La Sapienza di Roma.Lo studio è stato presentato insieme al professore Filippo Celata e all’assessore al turismo Jacopo Vicini. “Uno studio che non è statico ma dinamico”, ha precisato la sindaca, alludendo al fatto che ci possono essere modifiche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

affitti brevi a firenze stop anche fuori area unesco rifredi campo di marte san jacopino i proprietari furore ideologico
© Firenzepost.it - Affitti brevi a Firenze: stop anche fuori area Unesco. Rifredi, Campo di Marte, San Jacopino. I proprietari: “Furore ideologico”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il TAR conferma lo stop ai nuovi affitti brevi nell’area Unesco: respinti 19 ricorsiIl Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha deciso di respingere 19 ricorsi relativi alle nuove regole sui affitti brevi nell’area...

Firenze, il Tar blocca gli affitti brevi: via i ricorsi nel centro UNESCOIl Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso una decisione che blocca temporaneamente le attività di affitti brevi nel centro storico riconosciuto...

Temi più discussi: Firenze, boom e concentrazione degli Airbnb: ricavi triplicati e mercato sempre più in mano ai grandi host; Spaccata nella notte al wine bar di Campo di Marte, sfondano la vetrina e rubano l'incasso. È la terza volta, non dormo più; Firenze, lunedì la chiusura di Ponte al Pino: traffico a rischio tilt e semafori sorvegliati speciali.

campo di marte affitti brevi a firenzeAffitti brevi a Firenze: stop anche fuori area Unesco. Rifredi, Campo di Marte, San Jacopino. I proprietari: Furore ideologicoProtesta contro overtourism a Firenze (Foto dai social) FIRENZE - L'annuncio della sindaca, Sara Funaro, arriva intorno all'ora di pranzo, oggi 26 maggio ... firenzepost.it

campo di marte affitti brevi a firenzeA Firenze affitti brevi limitati anche fuori dal centro storico: È la prima volta in ItaliaLa decisione del Comune di Firenze di ampliare le zone con limitazioni per gli affitti turistici: in totale si tratta di 100mila abitazioni. Funaro: Aprirista a livello nazionale, il nostro obiettivo ... corrierefiorentino.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web