Dal 3 giugno al 19 luglio si svolgerà la prima fase dei lavori di manutenzione sul ponte sul fiume Po. Durante questo periodo, la circolazione ferroviaria subirà modifiche e limitazioni. Le operazioni interesseranno le linee che attraversano il ponte e comporteranno variazioni negli orari e nei percorsi dei treni. La chiusura temporanea si concentrerà principalmente nelle ore diurne, con possibili deviazioni e sospensioni di alcune tratte.

Pavia, 1 giugno 2026 – Da mercoledì 3 giugno a domenica 19 luglio si svolgerà la "Fase 1" dei lavori infrastrutturali al ponte sul fiume Po. In conseguenza dei lavori, la circolazione avverrà su unico binario fra Bressana Bottarone e San Martino Cava. Sarà parzialmente rimodulata l’offerta ferroviaria: saranno sospesi i collegamenti Milano Greco Pirelli-Novi Ligure e Milano Greco Pirelli-Tortona. I viaggiatori potranno viaggiare sui collegamenti Asti-Alessandria-Milano Centrale, RV Genova-Milano Centrale, Milano-Pavia-Stradella-Piacenza; saranno inoltre previsti bus sostitutivi. Per supportare i viaggiatori nei loro spostamenti, saranno previsti presìdi di personale di assistenza Trenord che nella "Fase 1" si concentreranno nelle stazioni di Bressana, Voghera, Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iniziano i lavori al ponte sul Po: ecco quando e come cambierà la circolazione dei treni

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