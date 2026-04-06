Sarzana scontro frontale moto-auto il giorno di Pasqua | morti marito e moglie grave l'automobilista colto da infarto

Nel tardo pomeriggio di Pasqua si è verificato uno scontro frontale tra una moto e un'auto a Sarzana. L'incidente ha provocato la morte di un uomo e di una donna che viaggiavano sulla moto, mentre l'automobilista è rimasto ferito ed è stato colto da un infarto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Il tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di Pasqua è costato la vita a marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni, che viaggiavano a bordo della loro moto che si è scontrata frontalmente con un'auto il cui conducente ha accusato un infarto dopo l'impatto ed è ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Marito e moglie muoiono nel giorno di Pasqua, sbalzati dalla moto e finiti contro un’autoLa Spezia, 6 aprile 2026 – Ancora sangue sulle strade, ancora due morti in un incidente stradale in provincia di La Spezia. Leggi anche: Marito e moglie in moto muoiono in un frontale con un'auto Temi più discussi: Tragico frontale a Sarzana: muore coppia di motociclisti, automobilista colto da infarto; Frontale sul ponte tra Romito e Sarzana: muoiono moglie e marito in moto, condizioni serie per un automobilista; Sarzana, schianto frontale fatale: muore una coppia in moto; Frontale moto auto: coppia di motociclisti muore sul colpo, automobilista ricoverato per infarto. Tragico frontale a Sarzana: muore coppia di motociclisti, automobilista colto da infartoDramma sul ponte del Magra: due turisti perdono la vita nell'impatto. Il conducente dell'auto, sotto shock per l'accaduto, è stato trasportato in gravi ... ilsecoloxix.it Tragedia in vacanza: coppia veneta muore in moto nello schianto frontaleDrammatico incidente a Sarzana: coppia veneta muore in moto, automobilista ricoverato per infarto. nordest24.it Nel tardo pomeriggio una coppia di coniugi è morta a Sarzana dopo una collisione con un' auto . A nulla sono valsi i soccorsi sul posto. Troppo forte urto. Sono 4 i motociclisti morti in questo week-end alla Spezia. facebook