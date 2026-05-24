Un incidente frontale tra un'auto e un tir si è verificato poco dopo mezzanotte in una località tra i comuni di Resana e un altro. Due giovani sono rimasti feriti e sono stati estratti dall'abitacolo dell'auto, con un 20enne in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la scena e prestare assistenza.

RESANA - Violento incidente frontale tra un’auto e un tir nella notte, poco dopo le 0.20 di oggi, domenica 24 maggio. Un’automobilista di 20 anni stava viaggiando insieme a una ragazza sulla provinciale 18 a Castelminio quando per cause ancora da accertare ha sbandato schiantandosi contro un tir. Il conducente del mezzo pesante, adibito al trasporto di bestiame, ha dato l’allarme al 118 intervenuto anche con l’elicottero. IL FERITO Le condizioni dei due giovani, rimasti incastrati dentro l’auto accartocciata, sono molto gravi. Sono stati trasportati al Ca’Foncello, il 20enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castelfranco e il 118. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra tir e auto poco dopo mezzanotte, due giovani feriti estratti dall'abitacolo: grave un 20enne

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SPAVENTOSO INCIDENTE FRONTALE TRA AUTO E BUS: UN MORTO E 5 FERITI - VENEZIA

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