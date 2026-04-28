Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine italiane, con il supporto dell’FBI, hanno condotto una vasta operazione contro la pedopornografia online. L’azione si è svolta in nove città del paese e ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre sei. Quanto emerso riguarda un traffico internazionale di materiale pedopornografico.

3 arresti e 6 denunce, questo il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico su internet. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, è stata condotta in collaborazione con l’FBI e ha coinvolto diverse città italiane, portando all’esecuzione di 9 perquisizioni e all’impiego di circa 50 operatori specializzati. Pedopornografia online, l'operazione a Roma Perquisizioni in nove città italiane Arresti e denunce: chi sono gli indagati Pedopornografia online, l’operazione a Roma Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata il risultato di un’attività sotto copertura particolarmente complessa, portata avanti dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pedopornografia online, la maxi operazione a Roma sventa un traffico internazionale: tre arresti e sei denunce

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