È di 3 arresti e 6 denunce il bilancio di una vasta operazione internazionale contro la diffusione di materiale pedopornografico online, condotta dalla Polizia Postale italiana in collaborazione con l’FBI. L’operazione, denominata “Mad Hatter”, è stata coordinata dalla Procura di Roma e ha visto coinvolte 9 città italiane, con il supporto di circa 50 operatori specializzati. Un’indagine internazionale partita dall’Italia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Mad Hatter” ha preso avvio nel 2024 e si è sviluppata attraverso una complessa attività investigativa sotto copertura, che ha coinvolto sia l’Italia sia gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - I dettagli dell'operazione "Mad Hatter", polizia e FBI contro la pedopornografia: 3 arresti in Italia

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