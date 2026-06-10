Polisportiva Galli ufficiale l’arrivo della svedese Johanna Prytz

Arezzo, 10 giugno 2026 – La Polisportiva Galli arricchisce il proprio roster in vista della prossima stagione sportiva con un innesto di spessore internazionale: è ufficiale l’ingaggio di Johanna Prytz, giocatrice svedese classe 1996. Un profilo di grande esperienza, solidità e versatilità, quello della nuova atleta a disposizione del club valdarnese, capace di ricoprire più ruoli tra il perimetro e l’area, con caratteristiche che la rendono una risorsa preziosa su entrambi i lati del campo. Alta 187 centimetri, Prytz unisce fisicità e presenza atletica a una spiccata intelligenza cestistica. È una giocatrice in grado di garantire energia a rimbalzo, solidità difensiva e pericolosità offensiva, sia nel gioco vicino a canestro sia con conclusioni dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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