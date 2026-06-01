Polisportiva Galli ufficiale l’arrivo di Angelica Castellani

La Polisportiva Galli ha annunciato l’ingaggio di Angelica Castellani, playmaker nata nel 2000. La giocatrice si unirà alla prima squadra per la prossima stagione sportiva. La società ha confermato l’operazione senza ulteriori dettagli. Castellani arriva dopo aver disputato le ultime stagioni in altre squadre e rappresenta un rinforzo per la squadra in vista delle competizioni future.

Arezzo, 01 giugno 2026 – La Polisportiva Galli ufficializza l’ingaggio di Angelica Castellani, playmaker classe 2000, che andrà a rafforzare il roster della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Un’operazione che si inserisce nel percorso di costruzione del nuovo progetto tecnico affidato a coach Riga, con l’obiettivo di consolidare la competitività del gruppo e alzare il livello di esperienza e gestione nei momenti chiave delle gare. L’arrivo di Castellani va infatti a intervenire in un ruolo centrale, quello di regista, figura chiave nella costruzione del gioco e nella gestione dei ritmi offensivi. Castellani approda a San Giovanni Valdarno dopo un percorso di crescita progressivo che l’ha vista maturare stagione dopo stagione, passando attraverso esperienze diverse e contesti tecnici anche molto esigenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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