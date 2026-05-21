Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ufficiale il nuovo allenatore | arriva Massimo Riga

La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo allenatore della squadra femminile. La notizia circolava già da alcuni giorni, ma solo oggi è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’associazione. La decisione riguarda la guida tecnica della formazione, che si prepara a riprendere gli allenamenti per la prossima stagione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità di presentazione o alle tempistiche dei prossimi incontri.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Era nell’aria, ma ora è ufficiale: la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno femminile ha un nuovo allenatore. A guidare la formazione valdarnese nel prossimo campionato di Serie A2 sarà Massimo Riga, tecnico romano classe 1958, profilo di grande esperienza e dal curriculum di assoluto prestigio nel panorama della pallacanestro femminile italiana. Nel corso della sua carriera, Riga ha allenato in diverse piazze di rilievo come Avellino, Ferrara, Torino, Battipaglia, Udine e soprattutto Venezia, con cui ha conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa nel 2008, risultati che rappresentano uno dei punti più alti del suo percorso professionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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