Vivenda Spa propone nuove soluzioni per migliorare la sicurezza negli ospedali, concentrandosi su servizi di facility management e pulizie di grandi spazi. L’azienda sottolinea l’importanza di adottare pratiche sostenibili e innovative per tutelare la salute dei pazienti e degli operatori. In un contesto di transizione ecologica, le attività di gestione degli ambienti sanitari assumono un ruolo chiave nel garantire ambienti più sicuri e rispettosi dell’ambiente.

In un mondo che guarda sempre più all’ambiente e alla transizione ecologica, settori come il facility management e le pulizie in grandi spazi possono divenire decisivi per la salute del pianeta e delle persone che lo abitano. Che si tratti di un reparto ospedaliero, di una caserma o di un edificio, il "cleaning" professionale rappresenta il primo presidio di prevenzione sanitaria e operativa. In questo scenario Vivenda Spa, l’azienda aderente al Consorzio La Cascina specializzata nel global service, si distingue come leader capace di coniugare rigore industriale e attenzione al dettaglio. Il cleaning, che oggi in Italia muove diversi.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Più sicurezza negli ospedali: la ricetta di Vivenda Spa per la salute del futuro

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