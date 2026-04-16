Ristorazione collettiva la scommessa della Vivenda Spa sulla sostenibilità | Ecco le nostre best practice a tutela dell' ambiente

Una società attiva nel settore della ristorazione collettiva ha presentato un progetto incentrato sulla sostenibilità ambientale. La strategia si concentra su tre aspetti fondamentali: l’uso di acqua, energia e cibo. Questi elementi sono considerati chiave per promuovere pratiche più responsabili e ridurre l’impatto ambientale. Le iniziative adottate includono misure concrete per tutelare le risorse naturali e migliorare l’efficienza complessiva.

Acqua, energia, cibo. Da queste tre componenti, interconnesse e vitali per lo sviluppo sostenibile, si gioca il futuro del pianeta. Una partita che anche la ristorazione collettiva sta affrontando a testa alta con soluzioni tecnologiche e organizzative volte ad abbattere l'impatto del servizio sull'ambiente. In prima linea la Vivenda Spa, azienda del Consorzio La Cascina, con investimenti mirati, campagne di comunicazione e laboratori di educazione alimentare. Ma non solo, perché in questa sfida anche il personale, asset principale dei servizi erogati, è chiamato a fare la sua parte migliorando la qualità del proprio lavoro grazie anche a corsi di formazione continua e periodica.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ristorazione collettiva, la scommessa della Vivenda Spa sulla sostenibilità: “Ecco le nostre best practice a tutela dell'ambiente” Notizie correlate Leggi anche: "Sostenibilità e tutela dell’ambiente sui banchi" Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma: Le Iene rispondono sulla truffa della Scommessa CollettivaSabato 11 aprile 2026, davanti all’Art Hotel Museo di Prato, si è consumata una scena destinata a fare discutere: Mario Adinolfi, candidato sindaco... Una raccolta di contenuti Dai bandi disertati alle gare bocciate dall’Anac: la ristorazione collettiva a rischio collasso. Vivenda Spa in prima linea per il suo rilancioGare per le mense scolastiche andate deserte come a Firenze, affidamenti per la ristorazione ospedaliera bocciati dall’ANAC per incongruità delle basi d’asta nelle Marche, margini per le società ormai ... ilfoglio.it Ristorazione ospedaliera: la Vivenda Spa, azienda del Consorzio La Cascina, pronta a investire in Lombardia con oltre mille assunzioni programmateUn investimento solido ed ambizioso, con oltre mille nuove assunzioni previste, e una struttura capace di fornire più di 13 milioni di pasti ogni anno, tra colazioni, pranzi e cene. Nei prossimi ... ilgiornale.it