Un monitoraggio condotto dal Nas ha rilevato irregolarità nelle mense ospedaliere in Italia. Su un totale di 558 strutture controllate, il 42,7% presentava difformità, pari a 238 realtà. Tra queste, 525 sono coinvolte nella ristorazione collettiva e 31 sono direttamente legate al settore sanitario. I controlli sono stati effettuati su tutto il territorio nazionale.

( a skanews) – Irregolarità nel 42,7% delle mense ospedaliere, ovvero in 238 strutture delle 558 controllate su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Igiene nei bagni pubblici: i consigli per la sicurezza. guarda le foto Il bilancio dei controlli Nas nelle strutture sanitarie. È il bilancio dell’attività straordinaria effettuata dai Nas, i carabinieri per la Tutela della Salute, tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi, per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare nelle strutture destinate a pazienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sicurezza a tavola negli ospedali: i dati del monitoraggio Nas sono preoccupanti

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