Firenze viaggio sul nuovo ponte che attraversa l' Arno | la struttura prende forma

A Firenze si sta proseguendo con i lavori sul nuovo ponte che attraversa l'Arno. La struttura sta prendendo forma e si lavora quotidianamente per portare avanti il progetto. L'obiettivo è di rendere la strada percorribile e di garantire il passaggio dei veicoli sulla futura infrastruttura. I cantieri sono attivi e si concentrano sulla costruzione delle parti principali del ponte.