Firenze viaggio sul nuovo ponte che attraversa l' Arno | la struttura prende forma

Da lanazione.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze si sta proseguendo con i lavori sul nuovo ponte che attraversa l'Arno. La struttura sta prendendo forma e si lavora quotidianamente per portare avanti il progetto. L'obiettivo è di rendere la strada percorribile e di garantire il passaggio dei veicoli sulla futura infrastruttura. I cantieri sono attivi e si concentrano sulla costruzione delle parti principali del ponte.

Si lavora senza sosta per completare l'opera, su cui passerà il traffico veicolare nella mini rivoluzione che porterà la nuova linea della tramvia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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