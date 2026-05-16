Nino Carlotta pronto a circumnavigare la Sicilia con il suo progetto artistico Come un pesce nella plastica!

Domani un artista di Pioppo partirà per un viaggio che durerà diverse settimane, con l’obiettivo di circumnavigare la Sicilia. La sua iniziativa si intitola “Come un pesce nella plastica” e combina elementi artistici con temi di impegno civile. Il progetto prevede un percorso lungo la costa dell’isola, coinvolgendo diverse tappe e incontri. Per tutto il periodo, l’artista realizzerà opere e interventi che riflettono sulla presenza della plastica nel mare e sulla tutela del ambiente marino.

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