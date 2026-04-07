Una giornata a Sutri dedicata al primo soccorso di animali selvatici | tutte le info

Sabato 18 aprile, nel museo di palazzo Doebbing a Sutri, si terrà l'iniziativa dedicata al primo soccorso degli animali selvatici. L'evento, patrocinato dal comune, mira a fornire informazioni e assistenza pratica per il recupero di fauna selvatica in difficoltà, in concomitanza con il risveglio della natura e l’attivarsi della fauna locale con l’arrivo della primavera.

Con l'arrivo della primavera la natura si risveglia e con lei anche la fauna selvatica. Il comune di Sutri ha dunque patrocinato l'iniziativa “Primo soccorso alla fauna selvatica” per sabato 18 aprile nella cornice del museo di palazzo Doebbing. L'evento, completamente gratuito, è curato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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