Sindaco vara la nuova giunta comunale | ecco gli assessori Assegnate tutte le deleghe
Il sindaco di Capodrise ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale, con tutte le deleghe assegnate agli assessori. La formazione dell’esecutivo è ora ufficiale e le funzioni di ogni membro sono state definite per il mandato in corso.
La nuova amministrazione comunale di Capodrise prende forma. Il sindaco Vincenzo Negro ha ufficializzato la composizione della Giunta e la distribuzione delle deleghe che accompagneranno l'attività amministrativa nel corso del mandato appena iniziato.Come previsto alla vigilia, il ruolo di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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