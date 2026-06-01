Giunta Comunale | De Luca rende noti i nomi degli assessori e le prime mosse da sindaco

Il sindaco di Salerno ha annunciato i nomi degli assessori e le prime mosse dopo la proclamazione ufficiale. La comunicazione è arrivata poche ore dopo la cerimonia di insediamento. La giunta comprende figure designate per vari settori, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici. La composizione della squadra amministrativa è stata resa nota immediatamente dopo la proclamazione del nuovo primo cittadino. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento riguardo alle strategie future.

Non sono trascorse molte ore dalla proclamazione ufficiale del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca per la nomina della nuova giunta del Comune.Di seguito, i componenti della Giunta:Giovanni Savastano – Sport, Politiche Giovanili(Vicesindaco)Paola De Roberto – Politiche SocialiPaki Memoli –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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