Pisa sarà Bianco il nuovo allenatore | la scelta del club nerazzurro

Il Pisa ha annunciato che Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore della squadra. La decisione è stata comunicata dal club nerazzurro il 10 giugno 2026. Bianco prende il posto dell’allenatore precedente e guiderà la squadra nella prossima stagione. La scelta è stata ufficializzata attraverso un comunicato del club. Non sono stati forniti dettagli sui termini del contratto o sulle tempistiche dell’insediamento.

Pisa, 10 giugno 2026 – Adesso abbiamo il nome: Paolo Bianco sarà il prossimo allenatore del Pisa. Il nuovo corso della squadra nerazzurra in Serie B ripartirà da un tecnico freschissimo di promozione, avendola appena ottenuta alla guida del Monza, superando nella finale dei playoff il Catanzaro di Aquilani. Una scelta a sorpresa, considerando che nella giornata di lunedì aveva avuto luogo un incontro proprio tra Bianco e il club brianzolo, nel quale era emersa la decisione di andare avanti assieme, forte anche di un contratto che si era appena rinnovato fino al 2028 in seguito al successo in campionato. La corte del Pisa Quindi, nelle ultime... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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